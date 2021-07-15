ФАС разрешила "Магниту" купить "Дикси"

150 магазинов в сделку не вошли
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по приобретению "Магнитом" сети магазинов "Дикси".
Однако ведомство выдало предписание об обеспечении конкуренции: слияние торговых сетей будет проходить только в тех муниципальных образованиях, где доля "Магнита" не превышает 25%, а в 22 муниципалитетах объединенная доля должна быть снижена в течение года и не превышать 35%.
Ранее сообщалось, что 150 магазинов "Дикси" в Тульской, Тверской и Мурманской областях останутся в собственности у компании Mercury Retail Group Ltd.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram