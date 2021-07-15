Коронавирусом в России заболели еще 25293 человека

Умер 791 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 25293 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончался за сутки 791 человек, выздоровели 21493 заболевших.

В Москве за сутки заболели 5237 человек, в Подмосковье - 2444, в Санкт-Петербурге - 1954.

За весь период пандемии в стране выявлено 5882295 случаев инфекции. Умерли 146069 пациентов. Выздоровели 5278976 человек.

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