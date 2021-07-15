Психолог описала проблемы и перспективы восьмилетней москвички в вузе

Девочка в 8 лет закончила школу и теперь готовится к поступлению в вуз

Алиса Теплякова, окончившая школу в 8 лет, может стать студенткой МГУ, но как сформироваться как специалист девочка не сможет, заявила преподаватель МГИМО, Бизнес-школы Сколково, Московского института психоанализа, автор методик развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

Эксперт уверена, что девочка пока просто не накопила достаточно жизненного опыта, чтобы стать хорошим специалистом, передает РИА Новости.

"С точки зрения знаньевых вещей, она сможет это набрать, но с точки зрения воспитания и формирования себя как специалиста в других моментах, просто, скорее всего, в данном случае это будет явно недостаточный опыт", - считает Шиманская.

Она посоветовала в первую очереди выяснить у девочки, почему ей это важно и кем она хочет стать, когда вырастет. Психолог напомнила о множестве историй "звездных" детей, которым ранняя популярность и карьера не пошли на пользу.

"Если мы к этому относимся как к узкому набору знаний вместо школы – да, это возможно. Но, как к раскрытию талантов ребенка, его профессионального самоопределения, то, конечно, здесь ей понадобится огромная поддержка, и дай бог, чтобы... она нашла наставников, которые ей это окажут, потому что трек раскрытия имеет свои важные составляющие, основанные не только на сдаче конкретных данных", - резюмировала специалист.

Ранее СМИ сообщили о 8-летней москвичке Алисе Тепляковой, которая получила аттестат за 11 класс и сдала ЕГЭ. Девочка справилась с экзаменами по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Теперь девочка планирует поступать в МГУ на факультет психологии. В вузе заявили, что готовы принять юную студентку на общих основаниях.

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