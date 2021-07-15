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Психолог описала проблемы и перспективы восьмилетней москвички в вузе

11:34
  • четверг
  • 15 июля 2021

Девочка в 8 лет закончила школу и теперь готовится к поступлению в вуз

Алиса Теплякова, окончившая школу в 8 лет, может стать студенткой МГУ, но как сформироваться как специалист девочка не сможет, заявила преподаватель МГИМО, Бизнес-школы Сколково, Московского института психоанализа, автор методик развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

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Эксперт уверена, что девочка пока просто не накопила достаточно жизненного опыта, чтобы стать хорошим специалистом, передает РИА Новости.

"С точки зрения знаньевых вещей, она сможет это набрать, но с точки зрения воспитания и формирования себя как специалиста в других моментах, просто, скорее всего, в данном случае это будет явно недостаточный опыт", - считает Шиманская.

Она посоветовала в первую очереди выяснить у девочки, почему ей это важно и кем она хочет стать, когда вырастет. Психолог напомнила о множестве историй "звездных" детей, которым ранняя популярность и карьера не пошли на пользу.

"Если мы к этому относимся как к узкому набору знаний вместо школы – да, это возможно. Но, как к раскрытию талантов ребенка, его профессионального самоопределения, то, конечно, здесь ей понадобится огромная поддержка, и дай бог, чтобы... она нашла наставников, которые ей это окажут, потому что трек раскрытия имеет свои важные составляющие, основанные не только на сдаче конкретных данных", - резюмировала специалист.

Ранее СМИ сообщили о 8-летней москвичке Алисе Тепляковой, которая получила аттестат за 11 класс и сдала ЕГЭ. Девочка справилась с экзаменами по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Теперь девочка планирует поступать в МГУ на факультет психологии. В вузе заявили, что готовы принять юную студентку на общих основаниях.

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