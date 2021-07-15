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Известный ученый погиб на Воробьевых горах после столкновения с самокатом

11:19
  • четверг
  • 15 июля 2021

80-летний биолог ехал на велосипеде

Известный биолог, крупный специалист в области физиологии зрения и физиологии сна 80-летний Иван Пигарев погиб после столкновения с самокатом.

Инцидент произошел 14 июля на Воробьевых горах. Ученый катался на велосипеде и на одном из поворотов столкнулся с ехавшим навстречу человеком на самокате.

"Кто нарушил правила, непонятно. Оба упали, оказались без сознания, были госпитализированы. Пигарев ударился головой об асфальт, получил серьезную черепно-мозговую травму, внутреннюю гематому", - рассказал ТАСС пресс-секретарь Института проблем передачи информации имени Харкевича Кирилл Иванов.

Врачи сделали Пигареву операцию, но спасти не смогли. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Иван Пигарев – главный научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича. Он выступал с лекциями о теории сна.

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