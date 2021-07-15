Российские бизнесмены заявили о готовности к новому локдауну

Большинство сумело перестроиться под коронавирусные реалии

Большая часть российских предпринимателей успела подготовиться к возможному локдауну, показал опрос сервиса Oprosso.

51,5% представителей бизнеса уверены, что ограничительные меры будут повторно введены, 62,3% подготовились к вероятному усилению ограничений.

23,5% респондентов заявили, что локдаун им нипочем – они в состоянии работать удаленно без какого-либо ущерба для бизнеса. 9% считают, что смогут проработать в таком режиме полгода, 28% останутся на плаву в течение нескольких месяцев, 21% продержатся лишь несколько недель в случае очередного ужесточения ограничений, а 18% не смогут при таком раскладе избежать потерь, передает РБК.

Ранее в Кремле заявили, что правительство страны не обсуждает возможность введения нового локдауна. При этом Дмитрий Песков призвал россиян активнее вакцинироваться от коронавирусной инфекции, чтобы избежать введения новых ограничительных мер.

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