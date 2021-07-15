"Скоро я начну действовать": Леонардо Ди Каприо обеспокоен якутскими пожарами

Ранее власти Якутии заявили, что помощь актера им не нужна
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо твердо намерен заняться ликвидацией пожаров в Якутии.
"Вы правы, я действительно обратил внимание на недавние происшествия в Сибири. Мой фонд проводит расследование, и скоро я начну действовать", - привели слова актера якутские активисты (цитата из telegram-канала "Подъем").
Ранее Леонардо Ди Каприо пообещал принять участие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. В ответ якутские власти сообщили, что справятся сами без помощи голливудского актера. Ди Каприо просто "пригласили в гости".
По данным МЧС Якутии, в регионе обнаружено 316 очагов горения общей площадью около 100 тысяч гектаров. В тушении задействована военная авиация.
Леонардо Ди Каприо является основателем фонда по сохранению экологической среды, актер регулярно поднимает вопросы о проблемах Земли.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram