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"Скоро я начну действовать": Леонардо Ди Каприо обеспокоен якутскими пожарами

11:51
  • четверг
  • 15 июля 2021

Ранее власти Якутии заявили, что помощь актера им не нужна

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо твердо намерен заняться ликвидацией пожаров в Якутии.

"Вы правы, я действительно обратил внимание на недавние происшествия в Сибири. Мой фонд проводит расследование, и скоро я начну действовать", - привели слова актера якутские активисты (цитата из telegram-канала "Подъем").

Ранее Леонардо Ди Каприо пообещал принять участие в борьбе с лесными пожарами в Сибири. В ответ якутские власти сообщили, что справятся сами без помощи голливудского актера. Ди Каприо просто "пригласили в гости".

По данным МЧС Якутии, в регионе обнаружено 316 очагов горения общей площадью около 100 тысяч гектаров. В тушении задействована военная авиация.

Леонардо Ди Каприо является основателем фонда по сохранению экологической среды, актер регулярно поднимает вопросы о проблемах Земли.

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