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У заболевшего коронавирусом Мамонова начали отказывать почки

12:12
  • четверг
  • 15 июля 2021

Врачи надеются на чудо

Состояние музыканта и актера Петра Мамонова продолжает ухудшаться.
Петра Мамонова вновь подключили к аппарату ИВЛ

В четверг стало известно, что у него отказывают почки. Врачи бессильны, помочь актеру может только чудо.

"Нарастает почечная недостаточность. Медики отмечают, что пациент находится в септическом шоке", - пишет telegram-канал Mash.

Отмечается, что вывод Мамонова из медикаментозного сна даже не рассматривается.

70-летний Петр Мамонов попал в больницу 1 июля с коронавирусом. По словам супруги, у него зафиксировано 87-процентное поражение легких. 2 июля Мамонова подключили к аппарату ИВЛ. Ранее врачи попытались вывести артиста из медикаментозной комы, однако сделать этого не удалось. 13 июля Мамонова вновь подключили к ИВЛ.

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