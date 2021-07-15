Нужно перевести их на баланс города

Анатолий Вассерман предложил создать спортивные кластеры на базе заброшенных стадионов. Для этого их надо перевести на баланс города и отреставрировать с учётом потребностей горожан.

"Сегодня в столице активно развивается массовый спорт. Как показывает практика центра города, многофункциональные тренировочные пространства собирают гораздо более масштабную аудиторию, чем отдельно стоящие площадки. Для таких целей могут подойти заброшенные и неиспользуемые стадионы", – заявил Вассерман.

Он рассказал, что в отдаленных районах Москвы остро стоит вопрос дефицита объектов для занятий физкультурой. Создание подобных тренировочных кластеров даст жителям спальных районов сразу две возможности: выбрать в качестве досуга спорт и укрепить здоровье, полагает интеллектуал.

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