Родителям детей-инвалидов могут дать дополнительный отпуск

С таким предложением выступила детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила предоставлять родителям детей-инвалидов дополнительный оплачиваемый отпуск.

Такие семьи часто выезжают на реабилитацию и санитарно-курортное лечение, нередко родителям приходится брать больничный или отпуск за свой счет.

"Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но, если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен также предложила выдавать электронные сертификаты на покупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями и упростить процедуру медико-социальной экспертизы инвалидов. Ее следует проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов, передает РИА Новости.

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