ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Родителям детей-инвалидов могут дать дополнительный отпуск

12:49
  • четверг
  • 15 июля 2021

С таким предложением выступила детский омбудсмен

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова предложила предоставлять родителям детей-инвалидов дополнительный оплачиваемый отпуск.

Такие семьи часто выезжают на реабилитацию и санитарно-курортное лечение, нередко родителям приходится брать больничный или отпуск за свой счет.

"Мы знаем, что есть больничный, есть иные формы, но, если у ребенка ДЦП, реабилитация нужна постоянно", - сказала Кузнецова.

Омбудсмен также предложила выдавать электронные сертификаты на покупку лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями и упростить процедуру медико-социальной экспертизы инвалидов. Ее следует проводить в течение двух дней с привлечением всех необходимых специалистов, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Мужчина с ребенком
Мужчина с ребенком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.