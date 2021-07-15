Врач объяснил, что будет, если привиться вторым компонентом позднее

Вирусолог объяснил, как формируется иммунитет от COVID-19

Полноценный иммунитет к COVID-19 формируется только после введения обоих компонентов вакцины. Что будет, если вовремя не сделать второй укол, рассказал врач-вирусолог Владимир Яковлев.

"Во время первого укола полноценной защиты нет, сохраняется риск заразиться коронавирусом. Известны случаи, когда граждане успевали сделать первый укол, а потом болели ковидом, причем не в легкой форме", - отметил он.

Врач напомнил, что интервал между введением первого и второго компонента вакцины по правилам должен составлять 21 день, но не будет серьезных последствий, если второй укол сделать немного позже.

"Никакой катастрофы не произойдет, если просрочить назначенный день второго укола. Все равно иммунитет вырабатывается поэтапно. И раньше трех недель повторно прививаться бессмысленно. Например, после первого укола прошло четыре недели вместо положенных трех. Для многих это повод для паники, мол, вот пропустили столько времени, иммунный ответ на вирусную инфекцию будет не таким сильным. Наоборот, как раз иммунитет в такой период сформируется более сильный", - объяснил Яковлев.

Он подчеркнул, что максимальный промежуток между введением первого и второго компонентов препарата должен составлять не более полутора месяцев, передает "Вечерняя Москва".

При этом вирусолог обратил внимание, что в нынешней ситуации важнее получить быстрый, а не более сильный иммунитет, поскольку в Россию пришел опасный индийский штамм коронавируса.

Если же вовсе не делать вторую инъекцию, то иммунитет не будет сформирован полностью, добавил Яковлев. "У таких людей будет только 50 процентов защиты. В случае заражения организм не сможет дать адекватный отпор вирусу. Лучше не рисковать и ревакцинироваться", - заключил он.

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