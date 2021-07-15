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Кремль отказал иностранным вакцинам в допуске в Россию

12:58
  • четверг
  • 15 июля 2021

В России и своих вакцин хватает

Вопрос о допуске иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в России хватает и своих препаратов.

Он напомнил, что россияне для вакцинации могут выбрать одну из четырех вакцин. Их поставки ведутся регулярно, отметил Песков. Слова представителя Кремля приводит агентство "Интерфакс".

В настоящий момент в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник Лайт".

В четверг газета "Ведомости" сообщила, что Шереметьевский профсоюз летного состава обратился к Михаилу Мишустину с просьбой допустить и ввезти в страну иностранные вакцины от COVID-19. Свою просьбу там объяснили тем, что пилотам приходится постоянно сдавать ПЦР-тесты даже после прививок российскими препаратами.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что несколько иностранных производителей вакцин от коронавируса подали заявки на регистрацию своих препаратов в России.

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