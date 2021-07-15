В Кремле заявили о потребности в новых самолетах во избежание катастроф

Региональный авиапарк износился

В Кремле признали проблему изношенности самолетов у региональных авиакомпаний.

Авиапарк остро нуждается в новых самолетах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Парк региональных авиакомпаний - он весьма и весьма старый, и здесь как раз налицо острая потребность в новых машинах. Это действительно так", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

В четверг, 15 июля, президент России Владимир Путин встретится с гендиректором Объединенной авиастроительной корпорацией Юрием Слюсарем. Отмечается, что беседа не связаны с авиакатастрофой Ан-26 на Камчатке.

Ранее стало известно, что авиакомпания "Россия" начнет полеты на новых отечественных самолетах МС-21 летом 2022 года.

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