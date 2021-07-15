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Кого чаще всего слушают в России? Статистика Spotify

13:48
  • четверг
  • 15 июля 2021

Первое место среди исполнительниц заняла 20-летняя певица из Челябинска Алёна Швец

Пользователи сервиса Spotify в России чаще всего слушают российских исполнителей, а среди жанров отдают предпочтение хип-хопу и рок-музыке. Об этом говорится в исследовании стримингового сервиса по итогам работы за год.

"15 июля мы отмечаем годовщину запуска сервиса в России и к этому поводу проанализировали статистику по музыкальным предпочтениям россиян. Мы определили самых прослушиваемых исполнительниц и исполнителей, самые популярные треки, альбомы, жанры и плейлисты российских слушателей", - сообщили телеканалу "ТВ Центр" в пресс-службе Spotify.

 

Команда сервиса проанализировала данные по прослушиваниям с 15 июля 2020 года по 5 июня 2021 года. В результате первое место среди исполнительниц заняла 20-летняя певица из Челябинска Алёна Швец, а в топ самых популярных групп, помимо кей-поп группы BTS, неожиданно вошли группы "Кино" и "Король и Шут".

Топ соло среди мужчин представляют рэперы из России, Казахстана и Беларуси. Лидер — рэпер Моргенштрен. За ним идут Скриптонит, Kizaru, ЛСП, Pharaoh, Boulevard Depo, Слава Марлоу, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж.

 

Российская команда Spotify отмечает, что ещё в декабре в рейтинге самых популярных сольных исполнительниц лидировала Билли Айлиш, а сейчас список возглавляет российская певица Алёна Швец. По прослушиваниям в России она обошла и Билли Айлиш, и, например, популярную американскую поп-певицу Ариану Гранде. Следующие три строчки в десятке популярных исполнительниц тоже принадлежат российским артисткам: Доре, Зиверт и Земфире.

В списке самых популярных коллективов в России прослеживается явный тренд на рок-музыку. Несмотря на то, что рейтинг возглавляют короли кей-попа BTS и популярный российский хип-хоп дуэт Miyagi & Andy Panda, в нем преобладает рок-звучание: легендарные "Король и Шут" и синти-панк от "Пошлой Молли" соседствуют с панк-роком группы "Порнофильмы", бессмертной классикой "Кино", рок-хитами группы "Нервы" и поп-панком ярких "Кис-кис".

 
 

Антон Пичугин. "ТВ Центр".

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