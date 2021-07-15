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Клуб на Бутырской улице могут закрыть на три месяца за нарушение антиковидных мер

13:40
  • четверг
  • 15 июля 2021

В клубе прошла вечеринка "MELONSPACEX"

Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) в ходе проведения совместных с полицией рейдов обнаружили грубые нарушения ковидного режима в клубе CINEMABARХАУЗ. Теперь заведению грозит крупный штраф или временное закрытие.
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Главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский заявил, что в клубе не соблюдались правила социалього дистанцирования и посещения танцполов, а также не осуществлялась проверка QR-кодов.

"ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что в заведении "CINEMABARХАУЗ", расположенным по адресу ул. Бутырская, д. 46, стр. 1, грубо нарушались требования соблюдению социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. Нарушен запрет на посещение гражданами танцполов. При этом предварительная проверка QR-кодов не осуществлялась. В заведении проходила вечеринка "MELONSPACEX", - рассказал Поплавский.

За перечисленные нарушения клуб могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если же будет обнаружен факт причинения вреда здоровья человеку, то штраф могут увеличить до миллиона рублей или приостановить работу заведения на срок до 90 суток.

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