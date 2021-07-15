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11 человек пострадали в результате ДТП под Саратовом

13:45
  • четверг
  • 15 июля 2021

Шестеро детей в больнице

Пять автомобилей столкнулись на трассе под Саратовом.

ДТП произошло на федеральной автотрассе "Саратов-Волгоград" неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе. Столкнулись "ГАЗель", Kia, Volvo, Citroen и фура.

Пострадали 11 человек, в том числе шестеро детей. 10 госпитализированы в больницу. Водителя Volvo пришлось вытаскивать из салона с помощью гидравлического инструмента, уточняет издание "СарБК".

На месте аварии работают следователи, начата проверка. Причины происшествия выясняются, сообщили в СКР по Саратовской области.  

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