11 человек пострадали в результате ДТП под Саратовом

Шестеро детей в больнице

Пять автомобилей столкнулись на трассе под Саратовом.

ДТП произошло на федеральной автотрассе "Саратов-Волгоград" неподалеку от поворота на село Широкий Буерак в Саратовском районе. Столкнулись "ГАЗель", Kia, Volvo, Citroen и фура.

Пострадали 11 человек, в том числе шестеро детей. 10 госпитализированы в больницу. Водителя Volvo пришлось вытаскивать из салона с помощью гидравлического инструмента, уточняет издание "СарБК".

На месте аварии работают следователи, начата проверка. Причины происшествия выясняются, сообщили в СКР по Саратовской области.

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