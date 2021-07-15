Муцениеце о расставании с Прилучным: "Нужно принять печальку в душе"

Актриса до сих пор переживает из-за развода

Прошло больше года после развода Агаты Муцениеце с Павлом Прилучным, а актриса до сих пор не может отойти от расставания и настроиться на новые отношения. Звезда призналась, что является однолюбом, и это часто мешает ей в жизни.

"Удивляюсь, как все быстро происходит у голливудских звезд. Они развелись, месяц прошел, и... вернулись к бывшим, — недоумевает 33-летняя актриса. — Потом опять расстались, поменялись, и вот уже снова новая пара... Я не понимаю, ребята, этого. То ли отсталая в этом смысле, то ли мне бабушка какие-то сказки внушила. Что-то я упустила в этой игре", - поделилась Муцениеце своими переживаниями.

Актриса рассказала, что задумывалась о новых отношениях и даже пробовала завести роман, но не вышло. По словам Муцениеце, она пыталась лечить себя изнутри, но сердце до сих пор ранено.

"Это ведь тоже прекрасно! Надо прожить эти ощущения сполна. Не надо себя обманывать, показывая окружающим, мол, вот, у меня все хорошо, смотрите! Необходимо принять печальку в своей душе. Так что не знаю, может, еще лет 10 буду ныть", - подытожила знаменитость.

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