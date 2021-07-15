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В результате наводнения в Германии погибли почти 20 человек

14:38
  • четверг
  • 15 июля 2021

Еще около 70 человек пропали без вести

В странах Центральной и Западной Европы - разрушительные наводнения. В Германии погибли почти 20 человек, ещё 70 пропали без вести. Во многих районах уровень воды превысил рекордные отметки, передает "ТВ Центр".

Затоплены улицы и дороги. Несколько домов уничтожены, десятки находятся под угрозой обрушения. Объявлен режим ЧС. Почти 200 тысяч человек остались без света. Населённые пункты отрезаны от внешнего мира. Не работает мобильная связь. Люди до сих пор ждут помощи: добраться до них спасатели не могут.

На юге Бельгии за сутки выпало более месячной нормы осадков. Погибли два человека. Сотни эвакуированы. Страна обратилась к Евросоюзу за помощью в ликвидации последствий стихии.

Высочайший уровень паводковой опасности объявлен в Швейцарии. На неё обрушился один из самых разрушительных ливней в истории. Автомобильное и трамвайное движение в Цюрихе парализовано. В аэропорту ветром опрокинуло вертолёт. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца недели. Синоптики прогнозируют усиление дождей.

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