Собянин осмотрел у причала "Зарядье" макет будущего электрического судна

По Москве-реке скоро будут курсировать экологически чистые корабли

В столице планируют возобновить регулярные пассажирские водные перевозки. По Москве-реке будут курсировать электрические и экологически чистые суда. Работать они будут круглый год. А на набережной создадут всю необходимую инфраструктуру. Мэр Сергей Собянин сегодня осмотрел макет нового транспорта.

Алюминиевый кузов, электрический ход и возможность круглогодичной навигации. Таким будет новый водный городской транспорт столицы. Макет будущих речных трамвайчиков разместили у набережной под "Парящим мостом" у причала "Зарядье". Проект судна обсуждали вместе с москвичами. Большинство голосовали за максимальный комфорт во время поездки.

"Что мы для этого сделали? Первое - размер сидений был увеличен по отношению к электробусам или автобусам. Второе - мы сделали у каждых сидений столик. Во время пути можно будет поработать, зарядить телефон, компьютер", - сказал Алексей Митяев, советник руководителя Департамента транспорта Москвы.

Проголосовали москвичи и за панорамные виды. Поэтому обзор на город будет максимальный за счет стеклянной крыши и больших окон. Планируемая длина судна - 22 метра. Стоячих мест здесь не предусмотрено, поэтому каждый трамвайчик сможет перевозить не больше 42 пассажиров. В салоне установят информационные экраны, площадки для парковки самокатов и велосипедов, а также бесплатный вайфай. Проект электрического речного судна осмотрел сегодня Сергей Собянин.

"Очень важный момент - они должны ходить не только летом, но и зимой. Москва - северный город. Значительная часть сезона речного закрыта для обычных судов, поэтому необходимо еще и добавлять конструкции возможность проходить по мелкому льду. И при этом не прекращать движение даже зимой. Помимо этого необходимо создать по сути дела мини-вокзал, комфортный для ожидания пассажиров. Такой проект создан, мы его запускаем. В 2022-2023 годах будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с причальными вокзалами. В дальнейшем будем его развивать, если будет пользоваться популярностью у москвичей.

В центре столицы трамвайчики пока ходить не будут. Первыми регулярными маршрутами будут направления: от Киевского вокзала через Сити в "Фили" и от ЗИЛа до Печатников. Экономия времени на некоторых участках составит до часа. Например, путь от парка "Фили" до причала "Верхние Мнёвники" на автобусе занимает 65 минут, а по воде этот маршрут можно будет преодолеть всего за 13,5 минуты. Это в 5 раз быстрее. Пожалуй, самым востребованным станет маршрут от Печатников до Коломенской набережной. Там с одного берега на другой на речном трамвае можно будет добраться всего за 3 минуты. А на автобусе - больше чем за час. К тому же электрические суда помогут улучшить экологическую ситуацию на Москве-реке.

"Всего у нас будет на двух маршрутах 23 причала. И по сути из-за того, что мы хотим сохранять такой транспортный постоянный интервал, как на всех других видах общественного транспорта, зарядка не будет занимать много времени. Электросуда будут заряжаться на конечных остановках. Это будет занимать не больше 10 минут", - заявила Ольга Мальцева, директор Южного речного вокзала и речных проектов Департамента транспорта Москвы.

Уже осенью Департамент транспорта объявит конкурс среди российских производителей. В декабре планируют запустить первый трамвайчик в тестовом режиме без пассажиров, чтобы обкатать его на льду. Уже сейчас работают и над тарифной сеткой, ведь такие суда станут полноценной частью городской транспортной системы. Оплатить проезд можно будет картой "Тройка", единым проездным, банковской картой и биометрической системой.

"Мы уже сейчас понимаем, и мэр Москвы поддержал, что владельцы длинных билетов на 90 и 365-годовых билетов - смогут пользоваться этими речными судами бесплатно. То есть уже эта будет стоимость включена в их абонемент. Остальная тарифная политика, мы считаем, появится в первом квартале следующего года", - сказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Ознакомиться с макетом и поучаствовать в выборе варианта оформления судов можно до августа. Проголосовать можно и за названия речных трамвайчиков.

Екатерина Гоголева, Андрей Булычев, Дмитрий Панов, "ТВ Центр".

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