Жириновский собственноручно проверил овощи и фрукты на нитраты

Лидер ЛДПР потребовал тщательнее следить за качеством продукции

О качестве продуктов, проблемах общепита, и опасном количестве консервантов сегодня говорили депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским.

Представители объединения посетили Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии. Парламентарии передали на экспертизу набор самых распространённых продуктов, в том числе фрукты, овощи, пакетированные соки. Владимир Жириновский лично провёл тест на нитраты и призвал тщательнее следить за качеством привозной, а также фермерской продукции.

"Давайте подороже пускай будет, но больше не кладите в землю нитраты, и постарайтесь уйти на те почвы, где нитраты не вносились. Можем же мы получить? Пусть будет арбуз стоить, не знаю, 300 рублей, 400-500, но мы купим и съедим; чем он будет стоить 100 рублей и там есть нельзя. Вот пожалуйста! Вот что это такое? Ну травим людей! 147, а нужно? 90! На половину больше - яд!" - возмущается Жириновский.



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