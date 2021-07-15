В Москве обсудили перспективы развития российского образования

В конференции приняли участие представители ОНФ и профильных министерств

О перспективах развития образования, науки и спорта говорили сегодня на всероссийской конференции, в которой приняли участие представители ОНФ и профильных министерств. Мероприятие прошло в режиме онлайн.

Главная тема - формирование национальной системы всестороннего развития детей. Эксперты обсудили современные тенденции в сфере образования и внедрение цифровых технологий. Подняли вопрос строительства и ремонта учебных заведений и общежитий для студентов. Речь шла и о поддержке региональных университетов.

"Создаются инструменты, в том числе с участием ОНФ, которые позволяют готовить и приглашать в регионы сильные кадры, чтобы эта сетевая форма реализации программ позволила сфокусироваться на важных для региона технологиях", - сказала сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.

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