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В Подмосковье стартовали "Дни зеленых действий"

15:04
  • четверг
  • 15 июля 2021

Экомарафон запустили по инициативе "Единой России"

"Дни зеленых действий" стартовали в Московской области. Масштабный экологический марафон запустили по инициативе "Единой России".

Первую акцию провели на реке Истра. В ней приняли участие эковолонтеры, добровольцы "Молодой гвардии" и местные жители. Они очистили от мусора реку и берег в районе села Павло-Слободское. Все отходы отсортируют и переработают. Параллельно провели сбор идей, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе и стране. Лучшие станут основой для единой народной программы.

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