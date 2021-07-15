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Путин пообещал приехать на авиасалон МАКС

14:34
  • четверг
  • 15 июля 2021

Авиасалон стартует 20 июля

В течение двух лет российские конструкторы завершат создание нового авиационного двигателя, который станет альтернативой зарубежным аналогам. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. О крупнейших проектах компании говорили на рабочей встрече в Ново-Огарёве.

Путин: Юрий Борисович, пройдёмся по презентации, по наиболее знаковым проектам нашим. И два слова о том, как идёт подготовка к авиасалону МАКС.

Слюсарь: Владимир Владимирович, подготовка к МАКСу идёт полным ходом. МАКС начинается 20 июля, стартует. Мы, несмотря на ограничения, которые связаны с пандемией, тем не менее, рассчитываем на то, что участие и на уровне бизнеса, и на уровне посетителей будет на уровне 2019 года. Приглашение приняли все наши традиционные страны-партнёры и компании-партнёры. У нас Казахстан будет страна-партнёр в этом году. И мы, конечно, готовим несколько сюрпризов, несколько новинок, поэтому очень хотели бы Вас увидеть на этом мероприятии.

Путин: Традиционно я там бываю, приеду, конечно.

Слюсарь: 20 июля начинается.

Путин: Хорошо.

Растёт популярность "Сухого Суперджета". Постепенно он становится основой парка на перелётах внутри страны. Полным ходом идут испытания среднемагистрального МС-21. Самолёт востребован на отечественном рынке. По самым скромным оценкам, за 10 лет перевозчики закупят 600 таких машин. Крупные контракты подписаны с Минобороны, в том числе - на поставки восьмидесяти истребителей пятого поколения Су-57, аналогов которому нет нигде в мире.

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Владимир Путин и Юрий Слюсарь
Владимир Путин и Юрий Слюсарь
Владимир Путин и Юрий Слюсарь
Владимир Путин и Юрий Слюсарь
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