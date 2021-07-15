Смерч сняли на видео в подмосковных Мытищах

В Московском регионе бушует непогода
Очевидцам удалось заснять на видео небольшой смерч. Воронку заметили в подмосковных Мытищах.
Как сообщил РИА Новости синоптик "Фобос", у этого явления есть название – "пыльный дьявол".
"Это такой сильный, хорошо сформированный, но недолговечный вихрь", - объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Днем 15 июля на Москву и Подмосковье после недельного зноя обрушился ливень с порывистым ветром до 17 метров в секунду.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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