Смерч сняли на видео в подмосковных Мытищах

В Московском регионе бушует непогода

Очевидцам удалось заснять на видео небольшой смерч. Воронку заметили в подмосковных Мытищах.

Как сообщил РИА Новости синоптик "Фобос", у этого явления есть название – "пыльный дьявол".

"Это такой сильный, хорошо сформированный, но недолговечный вихрь", - объяснил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Днем 15 июля на Москву и Подмосковье после недельного зноя обрушился ливень с порывистым ветром до 17 метров в секунду.

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