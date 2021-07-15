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МВД предложило снизить стоимость ОСАГО

14:23
  • четверг
  • 15 июля 2021

А также - транспортный налог за добровольный техосмотр

Министерство внутренних дел России предлагает проработать меры стимулирования автовладельцев к добровольному прохождению техосмотра, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.
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"Такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО", - приводит слова Черникова сайт "МВД-Медиа".

Глава ведомства добавил, что заинтересованным министерствам предлагается подготовить соответствующие изменения в законодательные акты.

Кроме того, Черников напомнил об инициативе ГИБДД отменить обязательное прохождение технического осмотра для принадлежащих физическим лицам легковых автомобилей и мотоциклов. "В ряде российских регионов не выполняются нормативы минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра", - уточнил спикер.

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