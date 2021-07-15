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Москвичей предупредили об опасной погоде в начале следующей недели

14:38
  • четверг
  • 15 июля 2021

Изнуряющий зной сменят штормовой ветер и ливни

Жителей Москвы и Подмосковья ожидают новые погодные испытания. Со следующей недели в регион придут штормовые дожди, которые будут сопровождаться шквалистым ветром, градом и грозами, предупредили синоптики.

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"В понедельник, 19 июля, столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт, который во второй половине дня проявится в столице ливнями, грозами со шквалистым усилением ветра до 15 — 20 метров в секунду, а местами и с градом. Что в комплексе будет представлять опасность", - заявили специалисты.

Холодный фронт задержится в столице до вторника, за это время в городе может выпасть от четверти до половины месячной нормы осадков.

Во вторник температура в Москве понизится до 23-28 градусов, а северо-западный ветер принесет с собой прохладу, передает портал "Метеоновости"

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