В Белом доме поддержали прямые переговоры Берлина и Киева

Тема "Северного потока - 2" не дает Вашингтону покоя

Представитель администрации Соединенных Штатов заявила в ходе брифинга с журналистами, что планы организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон этим летом остаются в силе.

"Мы никогда не уточняли, в каком месяце это произойдет. Дату объявить в настоящее время не могу", - отметила при этом спикер (цитата по ТАСС).

Она также подчеркнула, что в Вашингтоне полностью поддерживают прямые переговоры Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь идет об обеспокоенности Украины проектом газопровода "Северный поток - 2".

В Белом доме добавили, что все еще планируют предпринять некие шаги в отношении трубопровода, но какие именно - не уточнили.

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