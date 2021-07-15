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МИД: США пытаются применить на Кубе алгоритм цветных революций

14:33
  • четверг
  • 15 июля 2021

Вашингтон часто так поступает с неугодными режимами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты стремятся реализовать на Кубе сценарий цветной революции - как уже много раз делали с неугодными режимами. 
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"Сначала применительно к ним вводятся санкции, создаются или привносятся извне искусственные, но отягощающие социально-экономическую ситуацию проблемы. На этой основе провоцируется напряжение, разжигаются антиправительственные настроения", - объяснила спикер внешнеполитического ведомства.

Вина же, продолжила она, возлагается на национальное правительство, ситуация подводится к слому. По словам дипломата, Вашингтон обвиняет Гавану в том, что та отказывается принимать американскую помощь и проводит антинародную политику.

Заявления США, в которых вина за ситуацию на Кубе возлагается на правительство республики, вызывают недоумение, подчеркнула Захарова.

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