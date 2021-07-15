Медведев указал на проблемы с кадрами в российской науке

По отдельным позициям численность исследователей сокращается

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в четверг встретился по видеосвязи с экспертами по вопросам обеспечения технологического развития, передает ТАСС.

"Численность исследователей, к сожалению, в нашей стране не растет, а даже по отдельным позициям сокращается", - подчеркнул в ходе встречи зампред СБ.

Он уточнил, что количество научных работников требует анализа, в том числе по аспирантской позиции.

Сегодня для науки, по словам Медведева, есть серьезные проблемы, хотя государство внимательно относится к этой сфере и стремится всячески поддерживать молодых ученых.

Что касается привлечения частных инвестиций в сферу развития технологий, Медведев отметил, что к 2035 году уровень таких вложений должен быть не ниже объема государственных. Это закреплено в стратегии научно-технологического развития страны.

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