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Во "Внуково" выехали пожарные

14:49
  • четверг
  • 15 июля 2021

Что-то загорелось у входа в аэропорт

Пожарные выехали в столичный аэропорт "Внуково" для проверки информации о возгорании.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что инцидент произошел у входа в воздушную гавань.

"Поступило сообщение о возгорании у входа в аэропорт Внуково. Пожарно-спасательные подразделения выехали", - сказал собеседник агентства.

Собеседник "Интерфакса" утверждает, что произошло небольшое замыкание из-за резкого торможения эскалатора. 

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