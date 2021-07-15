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За восемь дней до Олимпиады Токио обновил антирекорд по COVID-19

14:59
  • четверг
  • 15 июля 2021

1308 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Токио выявили 1308 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это максимум с января, передает ТАСС со ссылкой на сообщение местной администрации.
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Уточняется, что уже вторые сутки суточный прирост новых случаев держится на отметке свыше тысячи. Неделю он составлял около 900 новых случаев.

С 12 июля в Токио вновь действует режим чрезвычайной ситуации, он продлится до 22 августа. Режим ЧС предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия.

Через восемь дней в столице Японии начнутся Олимпийские игры. Власти страны ранее заявили, что соревнования проведут при любой ситуации с коронавирусом.

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