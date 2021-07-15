Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Дениса Дмитриева

У ребёнка генетическая патология - первичный иммунодефицит

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita помогли собрать средства на лечение Дениса Дмитриева. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде.

У ребёнка генетическая патология - первичный иммунодефицит. Из-за этого заболевания в разных частях организма образуются лимфомы. Чтобы спасти Дениса, необходимо как можно скорее сделать пересадку костного мозга. Донором готов стать папа мальчика. Но после трансплантации нужна специальная терапия дорогостоящими препаратами.

Их стоимость - почти два миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Собрать нужную сумму помогли зрители канала "ТВ Центр". Слова благодарности от родителей.

"Выражаем огромную благодарность всем, кто откликнулся на нашу просьбу о помощи! Болезнь ребенка — это самое страшное испытание, которое можно преодолеть только с мощной командой поддержки! Благодаря Вашим добрым и отзывчивым сердцам у нас появилась надежда на светлое будущее Дениса! Вы подарили ему шанс на выздоровление! Впереди у сына сложный период: трансплантация и реабилитация. Однако мы уверены, он обязательно со всем справимся, и наша жизнь вернется в прежнее русло! Наконец-то мысли о том, что завтра может не наступить, покинут нас навсегда".

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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