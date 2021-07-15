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Попова рассказала, как долго вакцинированным придется носить маски и перчатки

15:22
  • четверг
  • 15 июля 2021

Сейчас соблюдать ковидные ограничения нужно всем без исключения россиянам

Заболеть коронавирусом могут даже полностью вакцинированные или переболевшие люди, напомнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она объяснила, для чего и как долго нужно соблюдать масочно-перчаточный режим тем, у кого уже есть антитела.

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"Обязательно нужно соблюдать. Риск заболеть все равно есть, хоть он и минимальный. И эти правила обязательны для всех на сегодняшний период", - заявила руководитель ведомства.

Она подчеркнула, что масочно-перчаточный режим придется соблюдать всем россиянам до тех пор, пока в стране не сформируется популяционный иммунитет, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Ранее Попова рассказала, что из 300 вакцинированных россиян коронавирусом заболевают лишь двое.

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