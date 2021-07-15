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Вакцинацию от коронавируса прошли 74% сотрудников московского транспорта

15:23
  • четверг
  • 15 июля 2021

В столице созданы широчайшие возможности для вакцинации

Почти 75% сотрудников столичного транспорта сделали прививку от коронавирусной инфекции. Среди них как машинисты подземки, так и водители автобусов, трамваев, кассиры, а также все руководители Департамента транспорта столицы.
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В Оперштабе напомнили, что до 15 июля более половины сотрудников предприятий сферы услуг и госслужащих должны были привиться первым компонентом вакцины от COVID-19.

В городе созданы широчайшие возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции. В городе развернуто уже более 300 пунктов. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Иностранные граждане могут привиться в "Лужниках".

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