Вакцинацию от коронавируса прошли 74% сотрудников московского транспорта

В столице созданы широчайшие возможности для вакцинации

Почти 75% сотрудников столичного транспорта сделали прививку от коронавирусной инфекции. Среди них как машинисты подземки, так и водители автобусов, трамваев, кассиры, а также все руководители Департамента транспорта столицы.

В Оперштабе напомнили, что до 15 июля более половины сотрудников предприятий сферы услуг и госслужащих должны были привиться первым компонентом вакцины от COVID-19.

В городе созданы широчайшие возможности для вакцинации от коронавирусной инфекции. В городе развернуто уже более 300 пунктов. Без записи сделать прививку можно в павильонах "Здоровая Москва". Иностранные граждане могут привиться в "Лужниках".

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