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Прокуратура запросила для Майкла Калви шесть лет условно

15:13
  • четверг
  • 15 июля 2021

Вину подсудимого прокурор считает доказанной

Гособвинение попросило приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви к шести годам колонии условно, его подозревают в растрате.
Оглашен приговор "лимонадному отравителю". Свою вину он признал частично

"Считаем вину подсудимых доказанной. Просим назначить Калви наказание в виде шести лет колонии общего режима условно", - приводит заявление прокурора ТАСС.

Для партнера фонда Филиппа Дельпаля запросили пять лет условно, для директора по инвестициям Ивана Зюзина - 5,5 года условно.

В качестве смягчающих обстоятельств гособвинитель обозначил следующее: положительные характеристики личности, наличие малолетних детей и компенсация нанесенного банку "Восточный" ущерба.

Калви был арестован 15 февраля 2019 года. По версии следствия, он был акционером ПКБ - компании, которая взяла кредиты у "Восточного" на 2,5 миллиарда рублей, при этом долг решили вернуть через отступные, 59,9% акций IFTG. Следствие считает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

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