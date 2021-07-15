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Буцкая и Выборный взялись за решение проблемы "резиновой квартиры" в Новогиреево

15:42
  • четверг
  • 15 июля 2021

В одной квартире живут десятки мигрантов

В период пандемии коронавирусной инфекции особенно важен контроль легитимности нахождения на территории Москвы приезжих из других государств. Об этом заявили лидер "Совета Матерей" Татьяна Буцкая и депутат Государственной Думы Анатолий Выборный.

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Жители Саперного проезда обратились за помощью к Буцкой и Выборному – ведь в их доме, еще и в одной квартире, проживают десятки мигрантов, которые могут стать причиной распространения коронавирусной инфекцией. Помимо страха заболеть коронавирусом, у жильцов дома есть к нелегальным соседям и другие претензии, которые они и изложили общественному деятелю и депутату в ходе встречи.

"Правительство Москвы сегодня принимает самые экстренные меры по вакцинации мигрантов и рабочих из ближнего зарубежья. Но когда речь идёт о нелегальных мигрантах поселившихся, а иногда зарегистрированных тысячами в "резиновых квартирах", контролирующие органы должны быть очень внимательными к жалобам москвичей. Особенно в период пандемии", - согласилась с жильцами дома Буцкая.

Участники встречи договорились составить коллективное обращение в правоохранительные органы. Татьяна Буцкая и Анатолий Выборный взяли ситуацию в Новогиреево под свой контроль.

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