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Число жертв наводнения в Германии достигло 33

15:28
  • четверг
  • 15 июля 2021

Десятки человек значатся пропавшими без вести

Как сообщило в четверг издание Focus Online, в результате разрушительного наводнения на западе Германии погибли уже как минимум 33 человека.
В Британии тысячи человек эвакуировали из-за шторма и наводнения

Уточняется, что тела жертв обнаружили в разных населенных пунктах федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия.

Пострадали около 70 человек, десятки значатся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 20 погибших. Улицы и дороги в городах оказались затоплены, несколько домов уничтожены, объявлен режим ЧС. Почти 200 тысяч человек остались без света.

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