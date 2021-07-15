Число жертв наводнения в Германии достигло 33

Десятки человек значатся пропавшими без вести

Как сообщило в четверг издание Focus Online, в результате разрушительного наводнения на западе Германии погибли уже как минимум 33 человека.

Уточняется, что тела жертв обнаружили в разных населенных пунктах федеральных земель Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн - Вестфалия.

Пострадали около 70 человек, десятки значатся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о 20 погибших. Улицы и дороги в городах оказались затоплены, несколько домов уничтожены, объявлен режим ЧС. Почти 200 тысяч человек остались без света.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram