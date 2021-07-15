Путин и Байден примут участие в виртуальном саммите АТЭС

Он состоится уже в пятницу

Президент России Владимир Путин 16 июля примет участие во встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, передает пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждены стоящие перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.

Каким по очереди будет выступление российского лидера, не уточняется. Запланирована прямая трансляция.

Пройдет онлайн-встреча под председательством Новой Зеландии. Ранее в Белом доме подтвердили, что участие примет и президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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