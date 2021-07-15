Путин и Байден примут участие в виртуальном саммите АТЭС

Он состоится уже в пятницу
Президент России Владимир Путин 16 июля примет участие во встрече лидеров форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, передает пресс-служба Кремля.
"Будут обсуждены стоящие перед странами Азиатско-Тихоокеанского региона задачи по преодолению глобальных проблем в сферах здравоохранения и экономики, вызванных пандемией коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении.
Каким по очереди будет выступление российского лидера, не уточняется. Запланирована прямая трансляция.
Пройдет онлайн-встреча под председательством Новой Зеландии. Ранее в Белом доме подтвердили, что участие примет и президент Соединенных Штатов Джо Байден.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram