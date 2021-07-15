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Ученый предупредил о риске попасть под кислотный дождь в Москве

16:16
  • четверг
  • 15 июля 2021

В столицу наконец вернулись дожди. Чем это грозит москвичам?

После длительного перерыва дожди могут оказаться кислотными – виной тому грязь и аэрозоли в атмосфере, рассказал кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов.
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Специалист посоветовал москвичам не устраивать прогулок под дождем – по крайней мере сегодня. Есть большая вероятность, что с виду безобидный летний дождик аукнется любителям романтики аллергией.

"Именно в случае сегодняшних именно таких слабых осадков после долгого перерыва крайне не рекомендуется выбегать под ними на праздник Нептуна. Рекомендуется без зонтиков и головных уборов под такими дождями не гулять по возможности", - заявил Константинов.

Он напомнил, что летом 2010 года скудные осадки не вымывали из атмосферы всю грязь и вбирали ее в себя, за счет чего их водородный показатель pH поднимался до 4-4,5, что соответствует кислой среде.

Эксперт добавил, что сильного вредя для здоровья от таких дождей не будет, а вот аллергические реакции могут появиться, передает РИА Новости.

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