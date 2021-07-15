В Госдуме оценили призывы мэра Майами бомбить Кубу

Подобные демарши пугают и шокируют

Мэр Майами Фрэнсис Суарес призвал власти Соединенных Штатов вмешаться в происходящее на Кубе, где вспыхнули самые масштабные с 90-х годов антиправительственные протесты, и рассмотреть возможность нанесения авиаударов.

На слова американского политика отреагировали в Государственной думе России.

"Заявления главы одного из крупнейших городов США с публичными призывами бомбить Кубу вызвало шок, американские политики так не вели себя со времен Карибского кризиса", - отметила в беседе с РИА "Новости" член международного комитета нижней палаты парламента Елена Панина.

Она добавила, что еще более пугающими выглядят попытки Суареса объясниться. Тот заявил, что предлагал бомбардировки в качестве примера реакции властей США на кризисные ситуации в мире.

Парламентарий обратила внимание, что подобные демарши в полной мере характеризуют "градус агрессивности американского истеблишмента".

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