Видео последствий мощного ливня в московском регионе

Выпала треть месячной нормы осадков

Ливень обрушился на столичный регион, дав передышку людям, изнуренным продолжительным зноем. В Москве в ряде районов вода стояла на улицах, сильным ветром были повалены деревья, повреждено несколько припаркованных автомобилей. В основном, это касается севера и северо-запада, на них пришёлся самый мощный удар, сообщает "ТВ Центр".

Всего за полтора часа выпала треть месячной нормы осадков. В аэропорту "Шереметьево" подтопило часть территории. Передвигаться по летному полю приходилось почти по колено в воде. Некоторые рейсы были задержаны. Сейчас, как сообщается, воздушная гавань работает в стандартном режиме. Службы аэропорта устраняют последствия дождя. В Москве дежурят 300 бригад "Мосводостока".

Кадрами непогоды делятся очевидцы в Химках, Одинцово, Краснознаменске. В подмосковных Мытищах люди сняли как пронёсся смерч. Гроза и ливень охладили воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Несколько дней подряд столбики термометров днем стояли у отметки плюс 35.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram