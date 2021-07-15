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Видео последствий мощного ливня в московском регионе

17:59
  • четверг
  • 15 июля 2021

Выпала треть месячной нормы осадков

Ливень обрушился на столичный регион, дав передышку людям, изнуренным продолжительным зноем. В Москве в ряде районов вода стояла на улицах, сильным ветром были повалены деревья, повреждено несколько припаркованных автомобилей. В основном, это касается севера и северо-запада, на них пришёлся самый мощный удар, сообщает "ТВ Центр".
Смерч сняли на видео в подмосковных Мытищах

Всего за полтора часа выпала треть месячной нормы осадков. В аэропорту "Шереметьево" подтопило часть территории. Передвигаться по летному полю приходилось почти по колено в воде. Некоторые рейсы были задержаны. Сейчас, как сообщается, воздушная гавань работает в стандартном режиме. Службы аэропорта устраняют последствия дождя. В Москве дежурят 300 бригад "Мосводостока".

Кадрами непогоды делятся очевидцы в Химках, Одинцово, Краснознаменске. В подмосковных Мытищах люди сняли как пронёсся смерч. Гроза и ливень охладили воздух в столичном регионе почти на 10 градусов. Несколько дней подряд столбики термометров днем стояли у отметки плюс 35.

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