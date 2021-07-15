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Политолог спрогнозировал "жесточайшую конкуренцию" на выборах в Госдуму

18:03
  • четверг
  • 15 июля 2021

Борьба, в частности, развернется за преодоление трехпроцентного барьера

Предстоящие в сентябре выборы в Госдуму будут носить выраженно партийный характер и пройдут в условиях острой конкуренции политических сил. Об этом в четверг шла речь на круглом столе, организованном экспертным институтом социальных исследований, передает "ТВ Центр".

Опыт зарубежных кампаний последних лет, в том числе на постсоветском пространстве, показывает, что сколько бы партий ни участвовало в гонке, избиратель воспринимает от трех до пяти из них. В России число партий сократилось на несколько порядков. При этом конкуренция между ними многократно возросла.

"У нас будет конкуренция, первое - не за лидерство. За лидерство конкуренции нет. Но за второе место - однозначно, за место главной оппозиционной партии - однозначно, за место пятой партии, которая, возможно, пройдет в Думу, будет громадная конкуренция. За думскую квоту и государственное финансирование, за преодоление трехпроцентного барьера идет жесточайшая конкуренция, за нишевого избирателя идет жесточайшая конкуренция", - рассказал директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

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