Пропавшую 77 лет назад подлодку нашли на дне Финского залива

Ее называют легендарной

Легендарную советскую подводную лодку М-96, которая более 70 лет считалась пропавшей без вести, нашли на дне Финского залива. Совместную экспедицию провели российские и эстонские поисковики. До сих пор было известно, что в море подлодка вышла в сентябре 44-го. Связь была потеряна и вот только теперь историки смогли восстановить всю историю, что же случилось во время последнего задания, с которого не вернулся экипаж.

Эту подлодку называют легендарной. Первым капитаном был Александр Маринеско. Субмарина воевала на Балтике с самого начала Великой Отечественной. Основной задачей была разведка в тылу врага.

Дайверы - добровольцы, как российские, так и эстонские, неоднократно выходили в море на поиски. Три года - безрезультатно. И только когда энтузиасты обеих стран объединились в одну команду, нашли.

7 сентября 44-го М-96 под командованием капитан-лейтенанта Николая Карташова отправилась в седьмой и последний боевой поход. Малютке нужно было преодолеть немецкое минное заграждение и вести разведку в Нарвском заливе. С тех пор ни лодку, ни ее экипаж больше никто не видел.

Место обнаружения субмарины позволяет утверждать: ей удалось незаметно пройти мимо дежуривших в этой акватории фашистских лодок и форсировать все минные заграждения. Осмотр показал: М-96 погибла в надводном положении. Вероятно, во время ночной зарядки аккумуляторных батарей. Историки проанализировали военные архивы Германии того времени. И вот что узнали: находившаяся примерно в этом же месте немецкая подлодка зафиксировала своей гидроакустикой взрыв мины. 10 сентября 44-го года в 3 часа 48 минут ночи. Можно предложить, что именно в это время погибла советская "Малютка". Неподалеку от ее Остова поисковики обнаружили и затонувший немецкий торпедный катер с оторванным носом. И это позволило выдвинуть версию не просто о подрыве "Малютки" на мине, а о морском бое.

М-96 была единственной подводной лодкой, потерянной Балтийским флотом в 1944 году. Снаряд разорвался под днищем, переломив носовую часть. От подобных повреждений субмарины-"Малютки" тонут практически моментально. Шансов у экипажа не было. На борту находились 22 человека. По морякам совершили молебен прямо в море, на месте их гибели.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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