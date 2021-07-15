Регулятор ЕС рассказал о процессе оценки "Спутника V"

Подход ко всем вакцинам одинаков, утверждают в ЕМА
Глава департамента по клиническим испытаниям и производственному процессу Европейского агентства лекарственных средств Фергюс Суини заявил, что никакой дискриминации в отношении разработанной в российском центре имени Гамалеи вакцины "Спутник V" нет.
"Подход ко всем вакцинам одинаков, и мы с нетерпением ожидаем результатов", - цитирует специалиста ТАСС.
Он добавил, что препарат по-прежнему находится на стадии последовательной экспертизы.
Ранее в Кремле заявили, что крайне негативно относятся к политизации темы вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что зачастую это мешает продвижению российских препаратов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram