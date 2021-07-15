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Главы МИД России и Китая обсудили информационную безопасность

16:31
  • четверг
  • 15 июля 2021

Затрагивалась и тема Афганистана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в четверг встречу с китайским коллегой Ван И на полях международной конференции в Ташкенте.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, включая международную информационную безопасность, ситуацию в Центральной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, затрагивались темы иранской ядерной программы, обстановки в Афганистане.

Главы МИД подтвердили настрой на наращивание взаимной координации в формате ООН, Группы двадцати, БРИКС, РИК и других международных организаций.

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