ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Международные резервы России выросли за неделю на 3 миллиарда долларов

16:46
  • четверг
  • 15 июля 2021

Связан рост с повышения цен на золото

Как следует из материалов Центробанка, на которые ссылается ТАСС, по состоянию на 9 июля 2021 года международные резервы России выросли почти на 3 миллиарда долларов.

"Объем международных резервов по состоянию на 9 июля составил 593,7 миллиарда", - уточнили в ЦБ.

Там добавили, что связан рост с повышения цен на золото.

Международные резервы - это имеющиеся в распоряжении Банка России высоколиквидные иностранные активы. Состоят они из специальных прав заимствования, средств в иностранной валюте, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Банк России
Банк России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.