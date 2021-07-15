Международные резервы России выросли за неделю на 3 миллиарда долларов

Связан рост с повышения цен на золото

Как следует из материалов Центробанка, на которые ссылается ТАСС, по состоянию на 9 июля 2021 года международные резервы России выросли почти на 3 миллиарда долларов.

"Объем международных резервов по состоянию на 9 июля составил 593,7 миллиарда", - уточнили в ЦБ.

Там добавили, что связан рост с повышения цен на золото.

Международные резервы - это имеющиеся в распоряжении Банка России высоколиквидные иностранные активы. Состоят они из специальных прав заимствования, средств в иностранной валюте, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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