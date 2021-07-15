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Эстония высылает российского дипломата

17:00
  • четверг
  • 15 июля 2021

В ответ на высылку консула в Санкт-Петербурге

Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке российского дипломата, передает ТАСС.
Консула Эстонии в Петербурге объявили persona non grata

Это ответ эстонской стороны на высылку консула этой страны в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

"Надеемся, что этот эпизод не повредит двусторонним отношениям между Эстонией и Россией, - добавили в МИД.

Там уточнили, что Эстония заинтересована в конструктивном взаимодействии.

6 июля Лятте задержали с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. Российский МИД обязал нарушителя покинуть территорию России в течение 48 часов. В Таллине случившееся считают провокацией.

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