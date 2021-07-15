В Нигерии зарегистрировали "Спутник V"

Это уже 68-е государство, давшее одобрение на применение этой вакцины
Российский фонд прямых инвестиций сообщил об одобрении применения разработки центра имени Гамалеи "Спутник V" в Нигерии.
"Нигерия стала 68-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V", - уточнили в фонде (цитата по ТАСС).
В настоящее время общее население всех зарегистрировавших "Спутник V" стран составляет более 3,7 миллиарда человек. Это около половины населения Земли.
Исследования подтвердили, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса в мире. По количеству полученных одобрений препарат занимает второе место.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram