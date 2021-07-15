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В Нигерии зарегистрировали "Спутник V"

17:28
  • четверг
  • 15 июля 2021

Это уже 68-е государство, давшее одобрение на применение этой вакцины

Российский фонд прямых инвестиций сообщил об одобрении применения разработки центра имени Гамалеи "Спутник V" в Нигерии.
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"Нигерия стала 68-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V", - уточнили в фонде (цитата по ТАСС).

В настоящее время общее население всех зарегистрировавших "Спутник V" стран составляет более 3,7 миллиарда человек. Это около половины населения Земли.

Исследования подтвердили, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса в мире. По количеству полученных одобрений препарат занимает второе место.

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