ФСБ предотвратила теракт в Москве

Задержан гражданин России, планировавший устроить взрыв
Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Москве, сообщили TVC.RU Центре общественных связей ФСБ.
"Задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.
В тайнике террориста нашли компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции. Установлено, что он переписывался с сирийскими террористами.
Возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Личность задержанного не раскрывается в интересах следствия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram