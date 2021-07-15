ФСБ предотвратила теракт в Москве

Задержан гражданин России, планировавший устроить взрыв

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Москве, сообщили TVC.RU Центре общественных связей ФСБ.

"Задержан гражданин России, планировавший организовать совершение в июле террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.

В тайнике террориста нашли компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции. Установлено, что он переписывался с сирийскими террористами.

Возбуждено уголовное дело. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Личность задержанного не раскрывается в интересах следствия.

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