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Блинкен обсудил Россию с главой МИД Франции

17:48
  • четверг
  • 15 июля 2021

Вашингтон и Париж готовы "противодействовать российской агрессии"

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.
Госсекретарь США Блинкен обратился к россиянам

"Они согласились с необходимостью совместных американо-европейских усилий по противодействию российской агрессии, а также нарушению прав человека, принудительным торговым практикам и агрессивной внешней политике КНР", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Кроме того, обсуждалась тема иранской ядерной программы, реконфигурация французских сил в Сахеле, ситуация в Ливане.

Стороны также согласились сформировать партнерство по чистой энергетике, поговорили об изменении климата, сотрудничестве в космической отрасли.

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