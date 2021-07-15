Блинкен обсудил Россию с главой МИД Франции

Вашингтон и Париж готовы "противодействовать российской агрессии"

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретился в Вашингтоне с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

"Они согласились с необходимостью совместных американо-европейских усилий по противодействию российской агрессии, а также нарушению прав человека, принудительным торговым практикам и агрессивной внешней политике КНР", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Кроме того, обсуждалась тема иранской ядерной программы, реконфигурация французских сил в Сахеле, ситуация в Ливане.

Стороны также согласились сформировать партнерство по чистой энергетике, поговорили об изменении климата, сотрудничестве в космической отрасли.

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