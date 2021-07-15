Москва и Вашингтон договорились сотрудничать по климату в Арктике

Спецпредставитель президента США Джон Керри продуктивно провел три дня в Москве

По итогам визита в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри было выпущено его совместное с российским коллегой Русланом Эдельгериевым заявление.

"Они будут сотрудничать на климатическом направлении в Арктике", - сказано в тексте, который приводит ТАСС.

Кроме того, уточняется, что сотрудничество продолжится в целях содействия проведению 26-й сессии конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго и Группе двадцати.

Свой визит в Москву американский эмиссар начал в понедельник. Он был принят принят министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, затем вел переговоры с Эдельгериевым. В среду с Керри по телефону побеседовал Владимир Путин.

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